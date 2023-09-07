AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI | Aile destek zam geldi mi 2023- 2024? Aile Destek Programı nedir? Eylül ayı ödeme tarihi...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAM GELDİ Mİ?

Toplu sözleşme zammı belli oldu!

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi.

Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.



Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla memur maaşlarının yüzde 40 oranında artış yaşaması beklenirken, aile destek ödemelerinin de bu oranlardan etkilenmesi beklenenler arasında.

Aile destek programı için henüz yeni bir zam açıklama bulunmuyor.