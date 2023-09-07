AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI | Aile destek zam geldi mi 2023- 2024? Aile Destek Programı nedir? Eylül ayı ödeme tarihi...
"Aile destek ödemesi zam geldi mi?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi Eylül ayı ödeme takvimi, vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Aile Destek ödeesi için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de yapılabiliyor. İşte, Eylül ayı aile destek ödemesi sorgulama ekranı!
Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve süreli olarak gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek ödemesi e-Devlet sorgulama ekranı...
EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili olarak Başkan Erdoğan açıklama yapmış ve programın 1 yıl daha uzatıldığını ifade etmişti.
Eylül ayı sosyal yardım parasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAM GELDİ Mİ?
Toplu sözleşme zammı belli oldu!
Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi.
Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla memur maaşlarının yüzde 40 oranında artış yaşaması beklenirken, aile destek ödemelerinin de bu oranlardan etkilenmesi beklenenler arasında.
Aile destek programı için henüz yeni bir zam açıklama bulunmuyor.
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