OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor? Maddeleri, içeriğinde neler var?
Ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan ve ülkenin ekonomik hedeflerini belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026, bugün gerçekleştirilecek olan bir toplantıyla kamuoyuna sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek olan bu önemli açıklama, ülkenin ekonomik geleceği ve politika yönünü şekillendirecek. İşte detayları...
Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026, hazırlık aşamasında katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek ülkede geniş bir yelpazedeki paydaşların görüşlerini dikkate aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde gerçekleştirilen bu çabalar, işçi sendikaları, finans sektörü temsilcileri, tarımsal üretici grupları ve diğer toplum kesimlerinin önerilerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak OVP'nin hazırlanmasına katkı sağladı.
ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın (bugün) Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. " dedi. Programın saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı.
ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NEDİR?
5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.
Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.
Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ NE?
Orta Vadeli Program İçeriği;
– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.
– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.
– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.
– Üç yıllık perspektife sahiptir.
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