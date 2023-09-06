OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor?  Maddeleri, içeriğinde neler var?

Orta Vadeli Program (OVP) 2024-2026, hazırlık aşamasında katılımcı bir yaklaşımı benimseyerek ülkede geniş bir yelpazedeki paydaşların görüşlerini dikkate aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde gerçekleştirilen bu çabalar, işçi sendikaları, finans sektörü temsilcileri, tarımsal üretici grupları ve diğer toplum kesimlerinin önerilerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak OVP'nin hazırlanmasına katkı sağladı.

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın (bugün) Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. " dedi. Programın saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı.