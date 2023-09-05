Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak 2023? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği sorgulama! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan çifçilere müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "2024 yılında çiftçilere desteklerimizi verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceğiz. Hububat için mazot ve gübre destekleri Kasım'dan itibaren çiftçilerimizin Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanmıştır. Buradan bir müjdemizi çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Mart ayında ödenecek olan buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik üreticilerimizin mazot ve gübre desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız. Toplam 11,5 milyar lira desteği sunacağız." ifadelerine yer verdi.