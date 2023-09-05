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Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak 2023? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği sorgulama! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Mazot ve gübre desteği ne kadar, ne zaman yatacak 2023? Ziraat Bankası ile mazot ve gübre desteği sorgulama! Başkan Erdoğan son dakika duyurdu!

"Mazot ve gübre desteği yattı mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için ödeme takvimi merak ediliyor. İşte, mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası sorgulama ekranı...

"Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası mazot ve gübre desteğinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. İşte, mazot ve gübre desteği ödeme tarihi ve konuya ilişkin detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan çifçilere müjdeli haberi duyurdu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "2024 yılında çiftçilere desteklerimizi verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceğiz. Hububat için mazot ve gübre destekleri Kasım'dan itibaren çiftçilerimizin Ziraat Bankası hesaplarında tanımlanmıştır. Buradan bir müjdemizi çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Mart ayında ödenecek olan buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik üreticilerimizin mazot ve gübre desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Ödemeyi öne çekerek üreticilerimizin yanında olacağız. Toplam 11,5 milyar lira desteği sunacağız." ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ AYINDA ÖDEMELER TAMAMLANMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 237 milyon 819 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurmuştu.

Tarımsal Destekleme Ödemelerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 89 milyon 784 bin 906 TL,

İyi Tarım uygulamaları desteği kapsamında 47 milyon 701 bin 90 TL,

Organik Tarım desteği kapsamında 45 milyon 659 bin TL,

Dane Zeytin desteği kapsamında 31 milyon 644 bin 739 TL,Mazot Gübre desteği kapsamında 11 milyon 480 bin 875 TL,

Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 7 milyon 659 bin 340 TL

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