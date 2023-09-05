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Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?

"Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2009 yılında sektöre adım atan ve kısa süre içerisinde ihracat kapasitesini artıran TARKİM, halka arz ediliyor. Şirketin halka arz talepleri 5-6 Eylül 2023 tarihlerine denk geliyor. Bu önemli adım, şirketin büyümesini desteklemek ve yeni yatırımlar için kaynak oluşturmak amacıyla atılmış bir adım olarak göze çarpıyor. Konu hakkında detaylar merak ediliyor.

"Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından, TARKİM Bitki Koruma, talep toplama işlemlerine 5-6 Eylül tarihlerinde başlayacak. Yatırımcıların büyük ilgisini çeken bu gelişme, şirketin Borsa İstanbul yıldız pazarında işlem görmesini sağlayacak. Peki, Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş, sonunda halka arz sürecine yeşil ışık yakıyor! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31 Ağustos Perşembe akşamı yayımladığı resmi bildirimde, şirketin halka arz başvurusunu incelemiş ve onaylamıştır.

TARKİM BİTKİ KORUMA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihinin 5-6 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu.

TARKİM BİTKİ KORUMA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Tarkim Bitki Koruma hissesi 107,50 TL'den halka arz olacak.

TARKİM BORSA KODU

Tarkim Bitki Koruma hissesinin sembolü "TARKM" olacak.

TARKİM BİTKİ KORUMA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Tarkim Bitki Koruma halka arzının büyüklüğü 537 milyon TL olarak açıklandı.

TARKİM BİTKİ KORUMA HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Tarkim Bitki Koruma'nın halka arz açıklık oranı 23,81%'dir. Toplamda 5 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Tarkim Bitki Koruma Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?

Tarkim Bitki Koruma halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

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