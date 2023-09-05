"Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından, TARKİM Bitki Koruma, talep toplama işlemlerine 5-6 Eylül tarihlerinde başlayacak. Yatırımcıların büyük ilgisini çeken bu gelişme, şirketin Borsa İstanbul yıldız pazarında işlem görmesini sağlayacak. Peki, Tarkim Bitki Koruma halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar? Tarkim tarım halka arz kaç lot verir, düşer mi, yükselir mi?