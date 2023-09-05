Orta Vadeli Program açıklandı mı, ne zaman açıklanacak son dakika? 2023 Orta Vadeli Program (OVP) nedir?
"Orta Vadeli Program açıklandı mı?" sorusunun cevabı Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından araştırma konusu oldu. Türkiye'de binlerce vatandaş, ülkenin ekonomik geleceğini belirleyecek olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasını bekliyor. OVP, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini, politikalarını ve yol haritasını belirleyen bir doküman olarak önem taşıyor. İşte, Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması...
"Orta Vadeli Program açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutacak olan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel ekonomik göstergeleri içerecek ve Türkiye'nin ekonomik rotasını belirleyecek önemli bir belge olacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...
ORTA VADELİ PROGRAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan Orta Vadeli Program hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Yarın, uzun süredir hazırlıkları devam eden Ekonomide Orta Vadeli Plan'ın tanıtımını yapacağız."
OVP NEDİR?
5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.
Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.
Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.
ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ
– Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.
– Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.
– Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.
– Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.
– Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.
– Üç yıllık perspektife sahiptir.
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- Orta Vadeli Program açıklandı mı, ne zaman açıklanacak son dakika? 2023 Orta Vadeli Program (OVP) nedir?
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