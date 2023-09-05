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Milli maç ne zaman 2023? Türkiye - Ermenistan maçı hangi statta oynanacak? Türkiye - Ermenistan maçı gün, tarih ve saat bilgisi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Milli maç ne zaman 2023? Türkiye - Ermenistan maçı hangi statta oynanacak? Türkiye - Ermenistan maçı gün, tarih ve saat bilgisi!

"Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye-Ermenistan milli maçının detaylarını araştırıyor. İşte, milli maç tarihi...

"Türkiye - Ermenistan maçı hangi statta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye-Ermenistan milli maç hakkında detayları sorguluyor. İşte, Türkiye - Ermenistan maçının tarihi...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

İLK ANTRENMAN RİVA'DA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ve 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 4 Eylül Pazartesi akşamından itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım, ilk antrenmanını bu tesislerde yapacak.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'e gidecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

JAPONYA RANDEVUSU BELÇİKA'DA

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

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