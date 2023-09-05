2023 GSB KYK bursları ne kadar, kaç TL? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamak ve maddi destek sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan burs ve kredi fırsatları, her yıl yüz binlerce öğrencinin dikkatini çekiyor. 1 Eylül itibarıyla tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından, öğrenciler gözlerini KYK burs ve kredi başvurularına çeviriyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen bu başvuruların tarihi, her yıl değişiklik gösterebilir. İşte detayları...

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.