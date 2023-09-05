2023 GSB KYK bursları ne kadar, kaç TL? KYK burs/kredi başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
2023-2024 eğitim öğretim yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan burs ve kredi başvuruları, her yıl olduğu gibi öğrencilerin büyük bir ilgisini çekiyor. Bu başvurular, özellikle üniversiteye yeni kayıt olan ve eğitim masraflarını karşılamak için maddi destek arayan öğrenciler için önemli bir adımdır.
Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamak ve maddi destek sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan burs ve kredi fırsatları, her yıl yüz binlerce öğrencinin dikkatini çekiyor. 1 Eylül itibarıyla tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından, öğrenciler gözlerini KYK burs ve kredi başvurularına çeviriyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen bu başvuruların tarihi, her yıl değişiklik gösterebilir. İşte detayları...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.
Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.
KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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