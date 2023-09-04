BDDK'dan kredi kararı! Taahhüt eden şirketler kredi kullanabilecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, YP pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek" ifadelerini kullanıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı.
BDDK'den yapılan açıklamada, bilindiği üzere, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makroihtiyati tedbir olarak 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı Kurul kararı alındığı, söz konusu kararın 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı Kurul kararı ile güncellendiği anımsatıldı.
Söz konusu kararlar kapsamında, mevcut durumda bağımsız denetime tabi şirketlerin, yabancı para (YP) nakdi varlıklarının Türk lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması ve bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kararlar uyarınca; belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler itibarıyla durumlarının bahse konu Kurul kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse konu aykırılıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Kurul kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım sınırlandırmalarının söz konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…
- SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!
- Bakliyatları korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Aktarlar bu yöntemle depolarını uzun süre koruyabiliyorlar
- Ender Saraç'tan zayıflama çayı tarifi 🍵 Kardiyo kadar tesirli! Bu tarifle basen ve göbeğe veda edin!
- Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? Galaxy a30, Samsung a52...
- Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık eklemeniz yeterli
- Gelinim Mutfakta 4 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Galatasaray'da uçak rotayı Paris'e kırdı! Torreira'ya 1.90'lık partner! Matias Vecino sonrası...
- Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı?
- KYK burs/kredi başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2023 GSB KYK bursları ne kadar, kaç TL?
- Afrika Kupası ne zaman başlayacak 2024? Afrika Uluslar Kupası 2024 tarihleri açıklandı mı?
- 2023 Subay alımı başladı! MSB en az 70 KPSS puan şartı arıyor! Kadın ve erkek Subay alımı başvuru kılavuzu ve ekranı