TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak? TEFE - TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023? İş yeri, dükkan kirası...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu. TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için %57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde %25 oranında kira artış oranı uygulanacağını açıkladı.