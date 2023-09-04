TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak? TEFE - TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023? İş yeri, dükkan kirası...
"TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki kiracılar ve ev sahipleri, Eylül ayı kira zammı oranını belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) büyük ilgi gösteriyor. Eylül 2023 kira zammı oranı, TÜİK'in verilerine dayalı olarak hesaplanacak ve bu sonucu merakla bekleyenler arasında yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar!
"TÜİK Eylül ayı kira zammı kaç TL olacak? TEFE - TÜFE Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kiracılar ve ev sahipleri, Eylül ayı kira zammı oranını belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) büyük bir ilgiyle yaklaşıyor. Eylül 2023 kira zammı oranı, TÜİK'in verilerine dayalı olarak hesaplanacak ve bu sonucu merakla bekleyenler arasında yoğun bir ilgi bulunuyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Eylül hafta sonuna denk geldiği için ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü belli olacak. Buna göre eylül ayı kira zammı TEFE-TÜFE de 4 Eylül Pazartesi günü netleşecek. Bu yıl da kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI (TEFE-TÜFE) NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu. TÜİK, Ağustos ayında sözleşmesi yenilenecek ticari mülkler için %57,45 oranında, sabit oran uygulaması ile de konut sözleşmelerinde %25 oranında kira artış oranı uygulanacağını açıkladı.
KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
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