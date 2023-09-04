Ağustosta ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat kritik veriyi açıkladı: 21 milyar doları aştı

Açıklamada, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 19,4 artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatının yüzde 16,1 artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makina ve cihaz ihracatının ise yüzde 16,9 artarak 9 milyar 983 milyon dolar olduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu: "Kaydedilen bu başarıda, kararlılıkla uygulanan ihracata dayalı büyüme modeli, ihracatçılarımızın fedakar çalışmaları, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve Merkez Bankamızın ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar katkılarının önemli rolü olmuştur. Önemli bir diğer gelişme ise katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın 8 ayında yüzde 40,6'a yükselmiştir. Bakanlık olarak depremin ihracatımız üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ilk etkisi ile 2023 yılı şubat ayında ihracatımız yüzde 6,7 daralmıştı. Deprem bölgesindeki illerimize daha yoğun bir şekilde olmak üzere, deprem hariç illerimizde de ihracatın dolaylı olarak etkilendiği gözlenmektedir."

İTHALAT YÜZDE 6,3 AZALDI

Ağustosta ithalatın yüzde 6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olduğu bildirilen açıklamada, "Ocak-ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki dönemsel artış, önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmakta olup, nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 13,5 milyar dolar artışla 8 ayda toplam 22 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda altın hariç ithalat, ocak-ağustos döneminde yüzde 2,3 gerilemeyle 224 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise bu dönemde yüzde 27,8 gerilemeyle 46 milyar 418 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk lirasıyla yapılan ithalattaki artış oranı da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gözlenmektedir. Ocak-ağustos döneminde Türk lirası ile ithalatımız yüzde 150,8 artarak 361 milyar 585 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ödemeler dengesinin finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir." ifadesine yer verildi.