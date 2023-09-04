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KOBİ'lere kredi müjdesi! Limitler yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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KOBİ’lere kredi müjdesi! Limitler yükseldi

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitlerin artırıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, "Kaynaklarımızı üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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