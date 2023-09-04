Ekonominin yol haritası açıklanıyor! Fahiş fiyat ve maliyetler düşecek | Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek





3 TEMEL DAYANAĞI VAR



Programın, "para politikası, maliye politikası ve yapısal reform" olmak üzere üç temel dayanağı bulunuyor. Türkiye'nin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonominin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülüyor. Programda, iş dünyasından STK'lara kadar pek çok kesimle yapılan toplantılarda dile getirilen talep ve çözüm önerileri de yer alacak.