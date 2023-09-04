Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
"Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları için TÜİK açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay, bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
"Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
2023 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamları her ayın 3'ünde kamuoyuna açıklıyor. Ancak 3 Eylül Pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos enflasyon oranlarının 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84'ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14'ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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- Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?
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