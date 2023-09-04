"Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?" soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Enflasyon rakamları 6 aylık memur ve emekli zammı oranını belirlemede etkili oluyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak?