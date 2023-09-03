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Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...

"Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Ödemelerinin yeni ay takvimi belirlendi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, hanelerin gelirlerine göre değişen miktarlarda (850 ila 1250 lira arası) destek sunuluyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, Eylül ayı ödemelerinin tarihini merakla bekliyorlar. İşte, ödeme takvimine göre detaylar!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemesi konusundaki araştırmalar hız kazandı. Aile destek ödemeleri, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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