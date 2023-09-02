ŞOK aktüel 2 Eylül Cumartesi ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta şoka uygun fiyata Airfryer, elektrikli Scooter, Bulaşık ve kurutma makinesi geliyor
2 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile herkesin merak ettiği indirimli ürünlerin listesi açıklandı. Yeni katalog 2 Eylül ve 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Ayrıca indirimli ürünlere ek 25 TL üstü alışverişlerde 1500 ml Cif Krem Amonyak / Limon 44 TL, 12'li Şölen Luppo Sandviç Kek 28 TL, 6x200 ml Fanta 60 TL ve Calve Ketçap 430 gr ve Mayonez 380 gr 50 TL’den satışa sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri
2 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Eylül ayının ilk indirimli ürünleri arasında 8 litre Sinbo Dijital Airfryer 1.999 TL, Cambu Sprey Yağlık 59,95 TL, Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL ve Queen Jesse Çelik Kettle 239 TL, Esse Black Die Cast Titanyum Sahan Set 299 TL, Esse Black Die Cast Sahan / Tava Set 349 TL, Esse Black Die Cast Tava Set 399 TL, Siyah Döküm Sahan 199 TL, Çift Taraflı Balık Tavası 249 TL, Siyah Döküm Sahan 169 TL ve Sos Tavası Çeşitleri 49,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor.
Ayrıca 25 TL üstü alışverişlerde 1500 ml Cif Krem Amonyak / Limon 44 TL, 12'li Şölen Luppo Sandviç Kek 28 TL, 6x200 ml Fanta 60 TL ve Calve Ketçap 430 gr ve Mayonez 380 gr 50 TL satışa sunuluyor. İşte 2-5 Eylül şok aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünler…
ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK 2 Eylül Aktüel Ürünler Listesi
ŞOK 2 Eylül Aktüel Ürünler Listesi
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