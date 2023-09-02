ŞOK aktüel 2 Eylül Cumartesi ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta şoka uygun fiyata Airfryer, elektrikli Scooter, Bulaşık ve kurutma makinesi geliyor

Ayrıca 25 TL üstü alışverişlerde 1500 ml Cif Krem Amonyak / Limon 44 TL, 12'li Şölen Luppo Sandviç Kek 28 TL, 6x200 ml Fanta 60 TL ve Calve Ketçap 430 gr ve Mayonez 380 gr 50 TL satışa sunuluyor. İşte 2-5 Eylül şok aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünler…