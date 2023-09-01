EBEBEK halka arz saat kaçta bitiyor 2023? Ebebek borsada ne zaman işlem görecek? EBEBEK talep toplama tarihleri!

"Ebebek halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorusularının cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzında hisse kodu belirlendi. Halka arz fiyatı ve büyüklüğü de belli oldu. Buna göre, EBEBK hisseleri için halka arz fiyatı belirlenen aralıkta olacak ve halka arzın toplam büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak öngörülüyor..