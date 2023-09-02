Milyonlarca emekliye 5 bin TL ikramiye! Başkan Erdoğan talimat verdi çalışmalar başladı! Türkiye Yüzyılı'nda 17 milyona müjde
Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası emekli maaşlarında iyileştirme için çalışmalar başlarken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin lira ikramiye verilmesi de gündeme geldi. Ayrıca emekliye ödenen 7500 TL taban aylığın yükseltilmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtildi.
Yaklaşık 17 milyon emekli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği iyileştirme çalışmasını heyecanla beklerken, tüm emeklilere 'ikramiye' verilmesi de gündeme geldi.
5 bin lira tutarında olacağı belirtilen bu ödemenin 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' adı altında bir seferlik verilmesinin planlandığı öğrenildi. Ödemenin detaylarıyla ilgili henüz ilgili bakanlıklardan bir açıklama gelmedi.
SSK'LIYA YÜZDE 32, MEMURA YÜZDE 43
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına önümüzdeki Ocak ayında bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de memurlarla birlikte yüzde 15 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 31.92'yi, memur emeklilerinde yüzde 43.12'yi bulacak.
TABAN AYLIK DA YÜKSELTİLEBİLİR
Ocak'taki artışın yanı sıra emekliler için bir iyileştirme gündemde. Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin çalışmaları başlatırken, hazırlanacak düzenlemenin Ekim ayından itibaren Meclis süreci başlatılacak.
Bu iyileştirme hemen yürürlüğe girebileceği gibi, Ocak ayındaki zam oranlarına ilaveten de verilebilecek.
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