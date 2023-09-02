2023 KYK yurt ücretleri kaç TL oldu? 1.Tip, 2. Tip, 3.Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip KYK yurt ücret tablosu

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başvurularının bitmesi ile birlikte yurtlara yerleşecek olan öğrenciler yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu şimdiden araştırmaya başladı. Bilindiği üzere KYK yurt odaları 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip farklı standartlarda sıralanıyor. Oda tipleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere değişiklik gösteriyor. Yurt ücretleri ise söz konusu belirtilen odanın sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösteriyor. İşte farklı tipte KYK yurt fiyatları…