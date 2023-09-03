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Bazı kamu kuruluşlarında taban ve tavan ücretler belirlendi! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Bazı kamu kuruluşlarında taban ve tavan ücretler belirlendi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

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