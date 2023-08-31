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Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede balıkçılara kredi desteği ne zaman verilecek? Balıkçılara destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede balıkçılara kredi desteği ne zaman verilecek? Balıkçılara destek ödemesi ne kadar, kaç TL?

"Balıkçılık destek kredisi ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, balıkçılık destek kredisi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Depremzede balıkçılara kredi desteği ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

"Balıkçı kredi desteği ne kadar kaç TL?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Peki, Depremzede balıkçılara kredi desteği ne zaman verilecek? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Bu gece başlayacak sezonun bereketli geçmesini diliyorum, denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Balıkçılık sektörü 250 bin kardeşimize istihdam sağlıyor, sektöre sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. 2004'ten beri ÖTV'siz yakıt veriyoruz.

14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Asrın felaketinden sonra depremzede balıkçılarımızı kaderlerine teslim etmedik. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılara destek veriyoruz. Yarından itibaren 3 bin 500 ile 60 bin TL arasındaki desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz."

YARIN İTİBARIYLA HESAPLARA YATACAK!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Deprem bölgesinde balıkçılık yapanlara müjde vermek istiyorum. Yarın itibarıyla gemi başına 3500 ila 60 bin lira arasında değişen desteği hesaplara yatırıyoruz."

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