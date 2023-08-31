Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni dönem! Anlaşma yürürlüğe giriyor: Körfez’in en büyük ticaret partneri

Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildi.

Anlaşma, özellikle bölge ülkeleriyle yeni kurulacak işbirlikleriyle üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıyor.

Söz konusu anlaşmanın öncelikle bölgesel anlamda ticaretin artmasına daha sonra ise ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

5 YILDA 25 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFLENİYOR

KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması için güçlü bir enstrüman olarak tasarlandı. Bu kapsamda, iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.