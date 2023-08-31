Ebebek halka arzı talep toplama tarihi 2023! Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? EBEBK HİSSE FİYATI...
"Ebebek halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. EBEBK bist kodlu halka arz talep toplama dün başladı. Halka arz sonuçları KAP tarafından açıklandıktan sonra şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Ebebek halka arz hangi bankalarda, hisse kodu ve hisse fiyatı ne? sorusunun yanıtı...
"Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. EBEBK bist kodlu halka arzın büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak belirlendi ve paylar eşit olarak dağıtılacak. İşte, EBEBEK halka arz hisse kodu ve fiyatı...
EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu. Buna göre Ebebek halka arz 1 Eylül Cuma günü sona erecek. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak. Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.
EBEBEK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ebebek Mağazacılık halka arz talep toplama işlemleri 29 Ağustos'ta başlıyor ve 1 Eylül'de sona eriyor. Şirketin 4 Eylül'de halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6-7 Eylül tarihinden itibaren "EBEBK" bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.
EBEBEK HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?
Ebebek hisse kodu #EBEBK olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Ebebek'in halka arz sonrası açıklık oranı %29,41 olarak beklenidi.
Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor.
Ebebek halka arzı ''Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.
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- Ebebek halka arzı talep toplama tarihi 2023! Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? EBEBK HİSSE FİYATI...
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