Ebebek halka arzı talep toplama tarihi 2023! Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? EBEBK HİSSE FİYATI...

EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Ebebek Mağazacılık halka arz tarihinin 29-31 Ağustos ve 1 Eylül olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu. Buna göre Ebebek halka arz 1 Eylül Cuma günü sona erecek. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak. Ebebek Mağazacılık halka arzının büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak açıklandı.