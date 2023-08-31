Son dakika | Türk ekonomisinde büyüme hız kesmedi! Dünya devlerini geride bıraktık! İkinci çeyrek rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2023 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,6 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 arttı. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.
GSYH 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 5 TRİLYON 502 MİLYAR 192 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2023 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 15,6 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.
MAL VE HİZMET İTHALATI 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 20,3 ARTARKEN İHRACATI YÜZDE 9,0 AZALDI
Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2023 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 116,3 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,0 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 34,3 OLDU
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3 iken yüzde 43,8 oldu.
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner:
Büyüme rakamı oldukça iyi geldi. Bilindiği gibi Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahsediyoruz. Şubat ayında depremi yaşadık ve etkilerini daha fazla gördüğümüz bir süreç yaşadık. Burada ciddi bir deprem etkisi var. Bunun yanı sıra küresel olarak ekonomik ve büyüme sıkıntılar var. Almanya gibi teknik resesyonu görmüş gibi bir ülke var. Avrupa genel olarak ekonomik büyümede çok ciddi zorluklar yaşıyor.
Bu nedenler Türkiye'nin bu ortamda oldukça iyi bir büyüme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 12. çeyrektir Türkiye büyüme gösteriyor. Geçtiğimiz çeyrekte yüzde 4'lük büyüme ile OECD'de 2. G-20'de 3. Ülke olmuştu. Yine en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Beklentilerin üstünde bir büyüme rakamı geldi.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları çok önemli. Bu büyüme önemli bir yer etmiş durumda. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3 olmuş. Mal ve hizmet ithalatında bir artış görüyoruz. İş gücü ödemelerinde yüzde 116 bir artış var. 12 çeyrektir büyümenin yanı sıra bir yandan da enflasyonla mücadele var. Seçimden sonra bu mücadelenin hız kazandığını görüyoruz. MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın söylediği bir söz var burada çok önemli Ekonominin gidişatını etkilemeden sıkılaştırma süreci yürütülüyor. Türkiye'nin hem büyümeye hem enflasyonla mücadeleye ihtiyacı var. Türkiye'nin bunları dengeli götürmesi gerekiyor.
Tüm bu şartlara rağmen yüzde 3,8'lik büyüme çok önemli bir rakam. Büyüme rakamlarının borsaya etkisini anlık olarak görünüyoruz. Borsa burada büyüme rakamlarından çok enflasyona bakıyor. Yatırımcı enflasyonda korunmak için borsaya gidiyor. Enflasyon dönemlerinde borsanın yukarı yönlü gittiğini görürüz. Borsa şu anda 8 bini kırmayı deniyor. Şu anda Türkiye için Orta Vadeli Program çok önemli hale geldi. Türkiye'nin nasıl büyüyeceğini ve izleyeceği yolu çizecek. Bu program iletişime açık şekilde yapılıyor ve tüm kesimlerle görüşmeler yapılıyor.
Genç bir nüfusa sahibiz ve büyümemiz gerek diyoruz ama diğer ülkeler bu performansı sağlayamadı. Çin yüzde 6,3 büyüdü ondan sonra en çok büyüyen ülke yüzde 3,8 ile Türkiye oldu. ABD yüzde 2,6, Japonya yüzde 2 büyüdü. Diğer ülkeler enflasyonla mücadele ve büyüme dengesini tutturamadı. ABD'de ciddi işsizlik sorunu yaşandı. Banka iflasları yaşandı, burada önemli olan dengeyi tutturmak. G-20 içerisinde büyüme rakamlarına göre ilk 3 içerisinde yer alacağız.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İkinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur. Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.
Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır.
Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.
İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz.
Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci el araç satışında isim vermeyene 100 bin TL ceza! Yeni düzenleme ile Taşınmaz ve ikinci el araç ticareti doğrulama zorunluluğu geliyor
- Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu? 2024-2025 memur TİS artış oranları yüzde kaç?
- Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...
- SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...
- Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....
- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
- Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...
- Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?