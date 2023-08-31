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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Rezerv satışı ile kura müdahale edildi" iddiasına yalanlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Rezerv satışı ile kura müdahale edildi iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

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