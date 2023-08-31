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Evlilik kredisi başvuru tarihi belli oldu mu 2023? 150 bin TL, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Evlilik kredisi başvuru tarihi belli oldu mu 2023? 150 bin TL, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi şartları neler?

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evlilik kredisi sayesinde yakın zamanda evlenmeyi planlayan çiftler, daha kolay bir şekilde yuva kurma imkanına kavuşacaklar. Bu kredi imkanının kaynağı ise kurulması planlanan Aile ve Gençlik Bankası olarak öngörülüyor. İşte, evlilik kredisi hakkında merak edilenler...

"150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Evlilik kredisi başvurusu ile faizsiz kredi imkanını kullanarak ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi, vergisiz cep telefonu konusuyla ilgili peş peşe gelen açıklamaların ardından merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2023 Seçimleri beyannamesini açıklayan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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