"Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlıyor. İhtiyaç sahibi aileler ise Kırtasiye yardımı şartlarını ve başvurularına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını hız verdi. Peki, Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?