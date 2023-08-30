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Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?

"Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kırtasiye yardımı başvuru ekranı e-Devlet üzerinden online olarak alınacak. Maddi destek kapsamında kırtasiye yardımı için öğrenci başvuru süreci 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için merakla araştırılıyor.

"Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlıyor. İhtiyaç sahibi aileler ise Kırtasiye yardımı şartlarını ve başvurularına ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını hız verdi. Peki, Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Sizde buradan kırtasiye yardımı başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

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