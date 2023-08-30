30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa lideri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa lideri

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 21-27 Ağustos haftasında, günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğunu bildirdi.

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