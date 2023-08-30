Benzine beklenen indirim geliyor! Güncel Benzin, LPG ve Mazota' (Dizel) fiyatları ne kadar olacak?
Benzine 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorine indirim gelip gelemeyeceğine dair henüz bir açıklama yapıldı. İşte indirimli yeni güncel fiyatlar…
Benzine indirim geliyor. Dolar kurunda yaşanan gerileme ve brend petrolde yaşanan gerileme pompaya indirim olarak yansıdı. An itibari ile dolar kuru 26.73 TL'den işlem görürken Brent petrol 82.30 dolar seviyelerinde geziyor. Peki benzine gelecek indirim ne kadar? İşte güncem Benzin, LPG ve Mazota' (Dizel) fiyatları
BENZİNE 1 TL'YE YAKIN İNDİRİM GELİYOR!
Benzine 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.
Yeni indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı 37.78 TL'den 36.81 TL'ye gerileyecek. Motorin ve LPG cephesinde indirime ilişkin henüz resmi kaynaklardan bir cevap gelmedi. An itibari ile motorin 37.93 TL'den LPG ise 16.55 TL'den satışa sunuluyor
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?
Son indirim birlikte İstanbul, Ankara İzmir akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İstanbul akaryakıt fiyatları;
Benzin: 37.78 TL
Motorin: 37.93 TL
LPG: 16,55 TL
Ankara akaryakıt fiyatları;
Benzin: 38,33 TL
Motorin: 38,45 TL
LPG: 16,52 TL
İzmir akaryakıt fiyatları;
Benzin: 38,43 TL
Motorin: 38,63 TL
LPG: 16,15 TL
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