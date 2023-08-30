Benzine beklenen indirim geliyor! Güncel Benzin, LPG ve Mazota' (Dizel) fiyatları ne kadar olacak?

Benzine indirim geliyor. Dolar kurunda yaşanan gerileme ve brend petrolde yaşanan gerileme pompaya indirim olarak yansıdı. An itibari ile dolar kuru 26.73 TL'den işlem görürken Brent petrol 82.30 dolar seviyelerinde geziyor. Peki benzine gelecek indirim ne kadar? İşte güncem Benzin, LPG ve Mazota' (Dizel) fiyatları