30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Memur zammında süreç yarın sonlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Memur zammında süreç yarın sonlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Memur zammında süreç yarın sonlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir." dedi.

Memur maaşlarına zam oranın belirlenmesi için yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kısmi mutabakat sağlanmıştı. Hakem heyetine giden toplu sözleşme görüşmeleri yarın sonuçlanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir hakem heyetinindir. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Memur zammında artık son düzlüğe girildi. Milyonlar Hakem Kurulu'nun vereceği kararı bekliyor. Hakem Kurulu'nun masasındaki rakamlar ne? Hakem Heyeti geçmişte ne karar verdi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ama memurların vatandaşların emeklinin verdiği sese kulak veriyor. Zaten Kamu Görevlileri Heyet Kurulu'nun içerisinde 11 üyenin 7'si Cumhurbaşkanlığında atanan üyeler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor meseleyi.

Burada Sayın Cumhurbaşkanının ekstra refah payı müdahil olma durumu olur mu, yoksa kurul buna göre hazırlık yapar mı bunu hep beraber göreceğiz.

Arz-talep dengesi içerisinde bakalım meseleye. Kamu çalışanlarının talebi 2024 için yüzde 70 2025 için yüzde 40'lık bir zam artışı. Kamu işvereninin teklifi ise 2024 için yüzde 25 2025 için ise yüzde 15.

Burada Hakem Kurulu biraz daha zorlanacak gibi geliyor. Daha önceki kararlar gibi hemen karar alıp ya da birinci ikinci toplantıda hemen karar çıkmayabilir.

Birbirine yakın ortada buluşturulabilecek bir rakamlar üzerinde çalıştığını düşünüyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA