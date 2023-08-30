Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Memur zammında süreç yarın sonlanacak

Burada Sayın Cumhurbaşkanının ekstra refah payı müdahil olma durumu olur mu, yoksa kurul buna göre hazırlık yapar mı bunu hep beraber göreceğiz.

Arz-talep dengesi içerisinde bakalım meseleye. Kamu çalışanlarının talebi 2024 için yüzde 70 2025 için yüzde 40'lık bir zam artışı. Kamu işvereninin teklifi ise 2024 için yüzde 25 2025 için ise yüzde 15.