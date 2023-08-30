Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz’i fethedecek! Yeni müjdeler yakın

DOĞU AKDENİZ'İN EN VERİMLİ SAHASI



Bölgenin hem barındırdığı yüksek hidrokarbon potansiyeli hem de Türk kıyılarına görece yakınlığı nedeniyle ekonomik bir rezerv sunma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre; saha, Doğu Akdeniz'de en yüksek potansiyelin olduğu alan. Bu sebeple hedefe 3 bin metrede ulaşılması mümkün gözüküyor. Olası keşif haberi Türkiye için önemli. Çünkü 'offshore' arama, keşif ve üretim için bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Türkiye, enerji alanında derin denizlerde yeni bir alan açarak gerek enerji diplomasisinde gerek ekonomik faaliyetler bağlamında elini güçlendirecek.