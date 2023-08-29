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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Son dakika haberine göre Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplandı.

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