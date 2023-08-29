Kırıkhan’da TOKİ konutları yükseliyor! Teslim tarihi yıl sonu

Geri kalan inşaatlarımız da süratle devam ediyor, sizlerin de gördüğü gibi. Zannediyorum kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak. Yaklaşık 3 bin binanın da mayıs ayı gibi bitmesini biz bekliyoruz. Tabii bunun yanında diğer ihalesi yapılan projelendirilen, yerinde dönüşümlerle beraber de konutlar çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Şehrimiz yok oldu, yaklaşık otuz iki binin üzerinde bağımsız bölümümüz şu an bizim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan hep beraber kucaklayacağız" dedi.

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