Kırıkhan’da TOKİ konutları yükseliyor! Teslim tarihi yıl sonu
Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde inşası süren TOKİ konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor. Hükümet, depremzedelere verdiği söz için tüm gücünü seferber etti.
Adeta enkaz kente dönen Kırıkhan'da vatandaşların yuvaları için çalışmalara TOKİ tarafından başlanmıştı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları, konutların yükselmesiyle etkisini gösteriyor. Kırıkhan ilçesinde deprem konutlarının bir kısmının yıl sonunda vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.
"VATANDAŞLARIMIZA DAHA İYİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"
Kırıkhan'da yürütülen TOKİ çalışmaları hakkında bilgi veren yüklenici firma sorumlusu Kazım Taşkesen, "Kırıkhan'da 830 adet konutun inşasına Mayıs ayında başladık biz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sağlamak için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Sağ olsun devletimiz yanımızda yardımcı oluyor bize her şartta. Destek veriyor, desteğini esirgemiyor. Çabalıyoruz vatandaşlarımız için. Şu an üç etaplık bir sözleşmemiz var. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap olarak totalde 2 bin 500 daire vatandaşa anahtar teslim edeceğiz biz" dedi.
"KADEME KADEME HER AY KONUT TESLİMATLARI YAPILACAK"
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konutların bir kısmının yıl sonunda teslim edileceğine dikkat çekerek "Şu an TOKİ konutları dediğimiz Kırıkhan merkezde yaklaşık 2 bin 800 civarında ihalesi yapılan ve süratle devam eden evlerimiz var. Ocak ayına gelmeden yani Aralık ayının içerisinde Allah nasip ederse ciddi bir kısmının kurallarını hep beraber çekeceğiz. Biz 9 ay gibi veya bir 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde ciddi bir ev sayısını ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını giderecek noktada üç artı bir şeklinde teslim edilecek.
Geri kalan inşaatlarımız da süratle devam ediyor, sizlerin de gördüğü gibi. Zannediyorum kademe kademe her ay konut teslimatları yapılacak. Yaklaşık 3 bin binanın da mayıs ayı gibi bitmesini biz bekliyoruz. Tabii bunun yanında diğer ihalesi yapılan projelendirilen, yerinde dönüşümlerle beraber de konutlar çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Şehrimiz yok oldu, yaklaşık otuz iki binin üzerinde bağımsız bölümümüz şu an bizim yok. Ama ben şuna inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde çok daha güçlü bir şekilde modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan hep beraber kucaklayacağız" dedi.
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