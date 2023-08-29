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Devlet hem çalışanın hem işsizin yanında! Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Devlet hem çalışanın hem işsizin yanında! Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sanayicilerle buluşmasında Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektörüne 778 bin 322 bin yerleştirme yapıldığını, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, çalışma hayatına 33 milyarlık yatırımlar olduğunu da belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sanayicilerle buluşmasında istihdam ve işgücü piyasasının fotoğrafını çekti. Bakan Işıkhan, ocak-temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektörüne 778 bin 322 bin yerleştirme yapıldığını, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini söyledi.

Çalışma hayatına son yirmi yılda 33 milyarlık yatırım yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, İŞKUR'un da ocak-temmuz arasında 687 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık ettiğini, aynı dönemde 103 bin 500 kişiye iş kapısı açıldığını ifade etti.



NİTELİKLİ İŞGÜCÜ ARTIRILACAK

Ankara Sanayi Odası'nın konuğu olan Işıkhan, istihdamın ve nitelikli işgücünün artması için adımların atılmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin sanayi alanındaki büyümesini sürdürmek, işverenlerin ve işçilerin refahını artırmak için kararlı bir şekilde çalıştığını belirten Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR aracılığıyla istihdam gücüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



705 BİN KİŞİYE 4.4 MİLYARLIK ÖDEME

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor, inşallah ikinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız" dedi.

Başkente son yirmi yılda yapılan 604 milyar liraya yakın yatırımın 33 milyar lirasının çalışma hayatı özelindeki yatırımlar olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2012'den günümüze kadar iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla başkentimizde 2 milyon 400 bin bireysel görüşme, 440 bin iş yeri ziyareti ve 10 bine yakın okul ziyareti gerçekleştirdik. İşsizlik ödeneğine hak kazanan 705 bin vatandaşımıza 4.4 milyar ödeme yaptık" diye konuştu.

EN ÇOK O SEKTÖRLER İŞÇİ ARIYOR

Bakan Işıkhan, Başkent'te en çok makine işçisi, gıda satış elemanı fastfood hazırlayıcısı, mobilya döşemecisi arandığına dikkat çekti.



İŞKUR 687 BİN KİŞİYE ARACILIK ETTİ

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, bakanlığımızın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında temmuz 2023 itibarıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirildi. 2023 yılı ocak-temmuz arasındaysa 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. Sektörler itibarıyla ise ocak-temmuz 2023 arası en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesini yaptı. Bu yıl ocak-temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektöründe aynı dönemde 778 bin açık işe 322 bin yerleştirme yapıldığını bildiren Işıkhan, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini belirtti. Geçen yıla göre kayıtlı işsiz sayısında yüzde 24 düşüş sağlandığını kaydeden Bakan Işıkhan, "İşçilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla işbaşı eğitim programlarına hız vermiş durumdayız. 2023 ocak-temmuz döneminde 34 bin kişi bu programlardan yararlanmıştır. Kısa zamanda sonuçlanacak çalışmalarla bu program ve kurslardan faydalanarak hem aranılan nitelikte işçi bulunabilecek, hem de finansal destek alarak istihdama katkı sağlanabilecek" dedi.




SANAYİCİ İŞÇİ BULAMIYOR

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da Türkiye'de verimliliği artıracak en etkili yolun, atıl iş gücünün sanayi ve ilişkili sektörlerde istihdam edilmesi olduğunu söyledi.

Ardıç, sanayicilerin en önemli sorununun "işçisizlik" olduğuna dikkat çekerek, "Mesleki eğitimi güçlendirmemiz, iş gücüne yeni beceriler kazandırılmasına yönelik projeler yürütmemiz ve iş gücü piyasasının aradığı nitelikte uygulayıcı insan kaynağı yetiştirilmesine öncelik vermemiz gerekiyor. Türkiye'de verimliliği artıracak en etkili yol, atıl iş gücünün sanayi ve ilişkili sektörlerde istihdam edilmesidir. Bu noktada sanayi, eğitim ve iş gücü politikalarının bütüncül bir yaklaşımla bir arada yeniden dizayn edilmeli" dedi.

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