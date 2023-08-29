Devlet hem çalışanın hem işsizin yanında! Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım





İŞKUR 687 BİN KİŞİYE ARACILIK ETTİ



Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, bakanlığımızın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında temmuz 2023 itibarıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirildi. 2023 yılı ocak-temmuz arasındaysa 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. Sektörler itibarıyla ise ocak-temmuz 2023 arası en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesini yaptı. Bu yıl ocak-temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektöründe aynı dönemde 778 bin açık işe 322 bin yerleştirme yapıldığını bildiren Işıkhan, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini belirtti. Geçen yıla göre kayıtlı işsiz sayısında yüzde 24 düşüş sağlandığını kaydeden Bakan Işıkhan, "İşçilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla işbaşı eğitim programlarına hız vermiş durumdayız. 2023 ocak-temmuz döneminde 34 bin kişi bu programlardan yararlanmıştır. Kısa zamanda sonuçlanacak çalışmalarla bu program ve kurslardan faydalanarak hem aranılan nitelikte işçi bulunabilecek, hem de finansal destek alarak istihdama katkı sağlanabilecek" dedi.