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Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı

"Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala binlerce öğrenci ve veli kırtasiye yardımı başvuru detaylarını merak ediyor. E-Devlet aracılığı ile alınacak maddi desteğe yeni eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen fakat maddi gücü yetersiz vatandaşlar başvuruyor.

"Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-devlet üzerinden binlerce vatandaş işlemlerini gerçekleştirirken bu maddi destekten kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak konusu haline geliyor. İşte, Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.

Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

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