Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
"Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala binlerce öğrenci ve veli kırtasiye yardımı başvuru detaylarını merak ediyor. E-Devlet aracılığı ile alınacak maddi desteğe yeni eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen fakat maddi gücü yetersiz vatandaşlar başvuruyor.
"Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-devlet üzerinden binlerce vatandaş işlemlerini gerçekleştirirken bu maddi destekten kimlerin yararlanabileceği gibi detaylar merak konusu haline geliyor. İşte, Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı...
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir.
Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.
Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler.
Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.
KIRTASİYE YARDIMI GEREKLİ BELGELER
Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi
Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge
Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği
Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi
Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi
Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi
Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi
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- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
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