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Ebebek halka arz nasıl alınır, kaç lot verir? Ebebek halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Ebebek halka arz nasıl alınır, kaç lot verir? Ebebek halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...

Ünlü bebek ve çocuk ürünleri markası Ebebek Mağazacılık AŞ, halka arz talep toplama işlemlerine hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu işlem kapsamında, merak edilen birçok detay netlik kazandı. İşte Ebebek halka arzı ile ilgili önemli bilgiler...

"Ebebek halka arz kaç lot verir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arzında hisse kodu belirlendi. Halka arz fiyatı ve büyüklüğü de belli oldu. Buna göre, EBEBK hisseleri için halka arz fiyatı belirlenen aralıkta olacak ve halka arzın toplam büyüklüğü 1,8 milyar TL olarak öngörülüyor.

(EBEBK) EBEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ebebek Mağazacılık AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını karşılayan internet sitesi ve mağazalar zinciri olan Ebebek paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Ebebek halka arz tarihleri 29-31 Ağustos-1 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak.

Buna göre, 29 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 1 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek.

EBEBEK HANGİ BANKALARDA VAR?

Ebebek hisse kodu #EBEBK olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Ebebek halka arzı ''Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

EBEBEK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Ebebek hisse fiyatı 46,50 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Ebebek halka arzının katılım endeksine uygun olduğu bilgisi bulunuyor.

EBEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Ebebek'in halka arz sonrası açıklık oranı %29,41 olarak beklenidi.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,8 milyar TL olması bekleniyor.

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