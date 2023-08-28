28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi

IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
IMF’den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini açıkladı. IMF tarafından yapılan açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4. madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını belirterek, Türkiye'den mali destek talebi gelmediğini bildirdi.

IMF'den teknik ekibin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

RUTİN BİR ZİYARET

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi.

Bakanlıktan ’IMF destek’ iddiasına yalanlama BAKANLIKTAN 'IMF DESTEK' İDDİASINA YALANLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA