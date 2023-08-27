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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'IMF destek istendi' iddiasına yalanlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Hazine ve Maliye Bakanlığından ’IMF destek istendi’ iddiasına yalanlama

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında iddiaların gerçek olmadığını vurguladı.

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