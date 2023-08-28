Borsa İstanbul'da yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Son dakika haberi... Son dönemde kırdığı rekorlar serisini yenileyen Borsa İstanbul'da sınır aşıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı.
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Son dönemde kırdığı rekorlar serisini yenileyen Borsa İstanbul'da sınır aşıldı.
8.000 PUANI AŞTI
BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı.
8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.
Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 386,62 puan seviyelerinde bulunuyor.
DİRENÇ SEVİYELERİ
Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
İŞLEM HACMİNDE YÜKSELİŞLER VAR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Borsa İstanbul ağustos ayını genel olarak sakin geçirdi. Haziran ve temmuzda daha hızlı yükselişler vardı. Bu hafta da yine rekor geldiğini gördük. İşlem hacmi açısından da rekorlar kırılıyor. İşlem hacminde yükselişler var." dedi.
Genel olarak piyasanın totaline baktığımızda getiri arayışı içerisinde olan yatırımcıların borsayı tercih ettiğini gözlemliyoruz.
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