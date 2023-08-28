Borsa İstanbul’da yeni rekor: 8.000 puanı aştı

DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İŞLEM HACMİNDE YÜKSELİŞLER VAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Borsa İstanbul ağustos ayını genel olarak sakin geçirdi. Haziran ve temmuzda daha hızlı yükselişler vardı. Bu hafta da yine rekor geldiğini gördük. İşlem hacmi açısından da rekorlar kırılıyor. İşlem hacminde yükselişler var." dedi.

Genel olarak piyasanın totaline baktığımızda getiri arayışı içerisinde olan yatırımcıların borsayı tercih ettiğini gözlemliyoruz.

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