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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışı için ihracat önceliğimiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışı için ihracat önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz." dedi.

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