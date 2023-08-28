A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? 3.999 TL'ye akıllı telefon ve tüm kırtasiye malzemeleri A101’de
Herkesin merakla beklediği A101 31 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle okul alışverişi yapmayan isteyen velilere hitap eden liste İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçlarını uygun fiyat seçenekleri ile karşılayacak. Peki A101 31 Ağustos indirimli ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var
A101 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Bu haftanın indirim listesi kırtasiye ürünleri ile dolu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul alışverişi tamamlamak isteyen veliler için raflarını kırtasiye ürünleri dolduran A101, yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacak. Ayrıca haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşyadan ankastreye, televizyondan telefona, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar yüzlerce yer alıyor. İşte 31 Ağustos Cuma aktüel ürünler listesi
31 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ONVO 65" Ultra HD WEBOS 2.0 Led Tv 14.799 TL
ONVO 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 8.399 TL
Philips 32" Uydu Alıcılı Led Tv 4.999 TL
Toshiba 43" UHD Android Led Tv 8.999 TL
OMIX X400 4/128 GB Cep Telefonu 3.999 TL
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 6.999 TL
Flavel FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı 10.599 TL
Flavel FLV 6001 6 Kg Çamaşır Makinesi 6.899 TL
Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.799 TL
Kiwi KK330 Çelik Kettle 259 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 79,90 TL
ONVO Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 359 TL
Range Lucid Cyclone Süpürge 1.999 TL
Flavel Dijital Baskül 199 TL
Aprilla Şarjlı Epilatör 269 TL
Eliteled Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 89,90 TL
GoSmart Kulakiçi Kulaklık 29,90 TL
GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL
TRAX Renk Değiştiren RGB Hoparlör 249 TL
Cem Nero Derin Tencere 279 TL
Cem Nero Tava 149 TL
Cem Nero Basık Tencere 279 TL
Luminarc Zelie Yemek Tabağı / Kase 24,90 TL
Hascevher Düdüklü Tencere Seti 799 TL
Desenli Kulplu Bardak 14,90 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 329 TL
Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 179 TL
LAV Başucu Sürahisi 1200 cc 59,90 TL
Karma Yağlık Çeşitleri 750 ml 22,50 TL
Cam Çerezlik / Sosluk 8,50 TL
Cam Motivasyon Matarası 550 cc 39,90 TL
Ayaklı Kulplu Çay Bardağı 9,90 TL
Dondurma Kasesi 22,50 TL
Desenli Kavanoz ve Limonluk 14,90 TL
Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL
Kulplu Süzgeç Badya 2'li 29,90 TL
Nehir Çay Kaşığı 9,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 14,90 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 19,90 TL
Nehir Servis Gereçleri 64,90 TL
Paşabahçe Kupa 2'li 49,90 TL
Paşabahçe Fincan Seti 4 Parça 119 TL
Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 239 TL
L Koltuk 6.990 TL
Masa Takımı 2.990 TL
Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 119 TL
Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 84,90 TL
Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 109 TL
Taraftar Lisanslı Kırlent 59,90 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 155 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL
Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 49,90 TL
Sebra Stor Perde 150x200 cm 349 TL
Bayan Uzun Alt 69,90 TL
Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 129 TL
Silk&Blue Kız Çocuk Gömlek Yakalı Pijama Takımı 139 TL
Silk&Blue Bayan Desenli Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 99,90 TL
Bayan Sıfır Kol Viskon Elbise 139 TL
Plastik Askı 6'lı 22,50 TL
Ayakkabı Rampası 7,90 TL
Kabin Boy PP Valiz 329 TL
Orta Boy PP Valiz 429 TL
Büyük Boy PP Valiz 529 TL
Bay Ayakkabı Kutusu 32,50 TL
Bayan Ayakkabı Kutusu 22,50 TL
Çok Amaçlı Kutu 18,50 TL
Saç Toka 12,90 TL
İncili Taç ve Bileklik Seti 19,90 TL
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