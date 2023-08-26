EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
"Evlilik kredisi ne zaman, kimlere verilecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftler için büyük bir fırsat olan bu kredi, gençlerin ev kurma süreçlerine katkı sağlayacak. Devlet tarafından sağlanacak olan evlilik kredisi desteği, çok sayıda kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, detaylar...
Yeni evleneceklere kredi müjdesi! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Evlilik sürecinde devlet destekli krediden yararlanmak isteyenler, 150 bin TL faizsiz evlilik başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında sorgulamalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman verilecek? İşte, evlilik kredisi şartları...
FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. 2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."
Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.
Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.
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- EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM 2023 | 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi ne zaman verilecek? 150 bin TL ödeme planı açıklandı mı?
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