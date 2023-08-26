Maya kartellerine ceza! Milletin ekmeğiyle oynuyorlardı | O firmalar tek tek ifşa edildi

Soruşturma sonucunda, biri maya üreticisi, 14'ü dağıtıcı olmak üzere 15 firmaya 35 milyon 446 bin lira idari para cezası uygulanırken, uzlaşma başvurusu yapan maya üreticisi Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret AŞ'ye kesilen 73.8 milyon TL cezayla toplam ceza tutarı 109 milyon 298 bin 154 lira oldu.