BDDK’dan konut kredileri ile ilgili yeni karar: ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor

ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI TALEP

Konut satışlarında son dönemde finansmana erişimin zor olması nedeniyle gerileme olduğunu ifade eden TÜGEM BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 düşüş var. İpotekli satışlarda düşüş var. Gayrimenkul yatırımcıları konut dışındaki yatırımlara da yöneldi. Arsa, arazi satışlarına son dönemde talep arttı. Konutta finansman nedeniyle bir problem vardı. Hükümetimizin de bu finansman sorununu çözmek için çalışmaları olduğu yönünde beklentiler var'' dedi.