BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar: ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konut kredileriyle ilgili yeni bir karar alındı. Karara göre ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı. Karara göre ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor ve bankalar için kredili risk ağırlığı artırılıyor.
İkinci konutu alacak olanlara verilecek kredi tutarı yüzde 75 düşürülüyor. 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi verilecek.
BDDK tarafından yapılan açıklamada "Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranlarının, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ve söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.
İLK EV ALACAKLARA ÖZEL ÇALIŞMA
Öte yandan dinans dünyası temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buluşma sonrası ''Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz'' açıklaması yapmıştı. Bu konuda Merkez Bankasının da BDDK'yla çalışmaları olduğu bildirilmişti. Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2,80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1,20'ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve ikinci el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen kampanya ile konut sektörünün de canlandırılması hedefleniyor.
ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI TALEP
Konut satışlarında son dönemde finansmana erişimin zor olması nedeniyle gerileme olduğunu ifade eden TÜGEM BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 düşüş var. İpotekli satışlarda düşüş var. Gayrimenkul yatırımcıları konut dışındaki yatırımlara da yöneldi. Arsa, arazi satışlarına son dönemde talep arttı. Konutta finansman nedeniyle bir problem vardı. Hükümetimizin de bu finansman sorununu çözmek için çalışmaları olduğu yönünde beklentiler var'' dedi.
''KONUT KREDİLERİNDE DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ VAR''
İlk evini alacaklar için düzenlemelerin hükümet tarafından yapıldığını aktaran Özelmacıklı, ''Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın bu yönde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna da yansıyan düzenlemeden piyasaların beklentisi var. Konut kredi faizlerinin mevcuttan daha düşük olmasını bekliyoruz. Belirli şartlar dahilinde ilk evini alacaklara ilk evim kampanyası ile kolaylıklar sağlanmıştı. Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var. Bu noktada yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120 - 180 ay vade ve yüzde 1,20 kredi faiz oranlarıyla kolaylık sağlanması bekleniyor'' dedi.
''İKİCİ EL KONUTLARINDA KAMPANYAYA DAHİL EDİLMESİ BEKLENİYOR''
Şu an için konut kredi faizlerinin yüzde 2,80 oranlarında olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, ''Kampanya açıklandığında elimizdeki yapı stoğunun da yeterli olmadığını düşünürsek ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi ilk konut alacakların beklentisi dahilinde. Kampanya dahilinde kredilerin belirli şartları sağlayan kişilere verilecek olması nedeniyle konut fiyatlarının çok fazla artması beklenmiyor. Gerek ikinci el ve sıfır konutlarda çeşitli stoklar var. Finansmana erişim kolaylaştığında arz talep dengesi de oluşacaktır'' diye konuştu.
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