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EK MTV ÖDEME TARİHİ 2023 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, kimleri kapsıyor? Muaf olanlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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EK MTV ÖDEME TARİHİ 2023 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, kimleri kapsıyor? Muaf olanlar...

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı için geçerli olacak olan ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsilatına dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, araç sahiplerinin merakla beklediği MTV ek ödeme süreci belirlendi. Yapılan düzenleme ile sadece bu yıl için geçerli olacak olan ek ödeme, bazı vatandaşlar için ise muafiyet sağlandı. Peki, ek MTV ödeme ne zaman? İşte, tarihler...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı üzere, 2023 yılı için belirlenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi yaklaşıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren konu hakkında detaylar merak ediliyor. Temmuz'da veya Ağustos'ta araç alanlar, ek MTV birinci taksitlerini Ağustos sonuna kadar, ikinci taksitlerini ise kasımda ödeyecek. İşte, ek MTV ödeme tarihleri 2023!

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

EK MTV'DEN KİMLER MUAF OLACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

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