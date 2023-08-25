Vergisiz telefon markaları ve fiyatları 2023! Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak?
Gençlere vergisiz telefon müjdesi son dakika geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenimdeki öğrencilere yönelik olarak vergi muafiyeti müjdesini duyurdu. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağı belirtilirken, bu adım gençlerin eğitim ve teknolojiye erişimini kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı (indirimi) ne zaman başlayacak? İşte, vergisiz telefon hakkında son açıklamalar...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergisiz telefon fırsatları, gençler arasında büyük bir heyecanla karşılanmıştı. İşte, vergisiz telefon indirimi hakkında detaylar...
VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR, AKILLI TELEFON VERGİ ORANI NEDİR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?
Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." ifadelerine yer vermişti.
CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Öğrenciye vergisiz telefondan üniversite öğrencileri 1 kereye mahsus olmak üzere faydalanabilecekler.
VERGİSİZ CEP TELEFONU FİYATLARI
Vergisiz cep telefonu modelleri ve fiyatları henüz belli olmadı. Daha önce öğrenciye vergisiz telefon şartlarına ilişkin konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, detayları şu şekilde aktarmıştı:
"Cep telefonu, tablet, bilgisayar. Peki bu ürünlere hangi vergiler kesiliyor. Yüzde 20 oranında KDV kesiliyor. ÖTV modeline göre yüzde 25-40-50 kesiliyor. Kültür Bakanlığı payı yüzde yüzde 1, TRT bandrolü payı yüzde 12 kesiliyor. Bunun dışında aylık 10 GB'a kadar ücretsiz internet vaadi var. Vergili bir telefon 10 bin TL ise bunun KDV'si 1216 TL, Kültür Bakanlığı'na kesilecek pay 40 TL, ÖTV 2253 TL, TRT payı da 483 TL olmak üzere, 10 bin TL'lik telefon vergileri düşünce 5 bin 982 TL'ye düşmüş olacak.
Farklı bir örnekte 41 bin TL'lik bir telefon varsa bundan KDV 5 bin 639 TL, 184 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 10 bin 444 TL, TRT payı 2238 TL, 41 bin TL'lik bir telefon vergiler düştükten sonra 22 bin 465 TL'ye, 73 bin TL'lik bir telefonun 10 bin 674 TL KDV, 349 TL Kültür Bakanlığı payı, ÖTV 19 bin 767 TL, TRT payı da 4235 TL, 73 bin TL'lik bir telefonun vergileri çıkardığımız zaman 37 bin 949 TL'ye geliyor.
Gençlerimize üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümünde olanlara bir defaya mahsus verilecek. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bundan faydalanamayacak. Yüzde 25-40-50 oranında ÖTV kesiliyor. Vergisiz telefon tablet denildiği için burada ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrolü vergi olarak tabir ediliyor. Bugün netleşecek. Ekimde Meclis açılınca kanun taslağı ile birlikte netleşmiş olacak."
Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları;
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
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