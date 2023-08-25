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Trendyol ve pudo'dan iş birliği! Kargolar 7 gün 24 saat teslim alınabilinecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Trendyol ve pudo’dan iş birliği! Kargolar 7 gün 24 saat teslim alınabilinecek

pudo ve Trendyol Express'in imza attığı iş birliğiyle Trendyol müşterileri, online alışverişlerini pudo noktalarından kendilerine en uygun olanı seçerek, 7/24 kolaylıkla teslim alabilecek. pudo Genel Müdürü Şaban İren, "Prestijli iş birliktelikleri gerçekleştirerek, tüm yaşam alanlarındaki varlığımızı genişleterek sektöre ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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