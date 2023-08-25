Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten KOBİ'lere kredi müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artıracaklarını belirterek, "Mevcut uygulamada, bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalarımız için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak." dedi. Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, KOBİ'lere ilişkin kredi garanti mekanizmasında yapılacak düzenlemeye yönelik değerlendirmede bulundu.
Mayısta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını anımsatan Şimşek, işletmelerin KOBİ sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarları yeniden belirlendiğine dikkati çekti. Şimşek, bu tutarların, mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldığına işaret etti.
Şimşek, bu kapsamda Bakanlık olarak, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklik yapılmasını planladıklarını belirterek, bu kapsamda Karar'da yer alan hükümler ile yönetmelikte yer alan hükümlerin uyumlulaştırılmasının amaçlandığını söyledi.
KOBİ'lerin ülke üretiminde ve istihdamında önemine işaret eden Şimşek, KOBİ tanımındaki limitlerin artırılmasıyla bu işletmelerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasının önünü açtıklarını ve şimdi de benzer düzenlemeyi kredi garanti kurumlarına sağlanan garanti desteği için yapacaklarını belirtti.
DAHA FAZLA KOBİ'YE KREDİ KOLAYLIĞI
Bakan Şimşek, KOBİ'lerin her alanda desteklenebileceği bir yapıyı oluşturduklarını ifade ederek, "Konuya ilişkin Karar'da yapacağımız değişiklikle, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artırıyoruz. Böylece, firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını yükseltmiş olacağız. Mevcut uygulamada bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu, bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak." diye konuştu.
Şimşek, söz konusu Kararla, KOBi ve KOBİ dışı büyük firmaların daha yüksek miktarda kredi garanti imkanından yararlanabileceğini belirtti.
Karara ekleyecekleri geçici bir hükümle, KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar "KOBİ dışı işletmeler" için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlanacağını da aktaran Şimşek, bundan sonra da KOBİ'ler ve diğer işletmelere yönelik finansman kanallarının daha etkili kullanılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini de söyledi.
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