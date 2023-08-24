FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
2023 yılı ekonomi gündemini belirleyen önemli başlıklardan biri de FED faiz kararları oluyor. Özellikle ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, gözler merakla yapılacak FED toplantısına çevrildi. TCMB'nin faiz kararıyla birlikte düşüşe geçen dolar ve altın fiyatları FED ile ilgili detayları gündeme getirdi. Ağustos ayının FED toplantısı tarihi ve faiz kararı, ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Peki FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman?
2023 yılı ekonomi gündemini belirleyen önemli başlıklardan biri de FED faiz kararları oluyor. Özellikle ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, gözler merakla yapılacak FED toplantısına çevrildi. TCMB'nin faiz kararıyla birlikte düşüşe geçen dolar ve altın fiyatları FED ile ilgili detayları gündeme getirdi. Ağustos ayının FED toplantısı tarihi ve faiz kararı, ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Peki FED faiz toplantısı ağustos ayında yapılacak mı, ne zaman?
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ağustos ayı FED faiz toplantısı takviminde yer almıyor. En yakın FED faiz toplantısı 19-20 Eylül'de gerçekleşecek.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.
ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." denildi.
Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.
Komite'nin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutu belirlenirken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkisindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.
Açıklamada, Komite'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED'in 2023 yılı toplantı toplantı tarihleri şöyle;
Temmuz: 25-26
Eylül: 19-20
Ekim/Kasım: 31-1
Aralık: 12-13
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