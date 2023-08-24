Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum! Düşüş yüzde 5'i aştı hepsi birden çakıldı
Son dakika haberine göre Merkez Bankasının politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından dolar, euro ve altında sert düşüşler yaşandı. Saat 16.30 itibarıyla dolar, altın ve eurodaki düşüş günlük yüzde 5 seviyesi civarına ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık arttı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.
Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükseliş, banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4'e yaklaştı. Endeks, 7.870 puan seviyesinde güçlenen kar satışlarıyla 7.536 puana kadar inmesinin ardından 7.650-7.750 bandında dengelendi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.
Dolar/TL yüzde 5'e yakın değer kaybederek 25,89'a, altının gram fiyatı da yüzde 4'ten fazla düşüşle 1.593 liraya indi. Euroda da düşüş yüzde 5 seviyesine geldi. Euro/TL kuru 28,03'ten işlem gördü.
"FAİZ KARARI, TCMB'NİN ENFLASYONLA MÜCADELEDE NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.
Analistler, söz konusu kararın seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu aktararak, faiz kararının, TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, bugünkü adımla birlikte orta ve uzun vadede yatırımcılar için soru işaretlerinin azalmasının beklendiğini söyledi.
Analistler, seçim sonrası yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin arttığını belirterek, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.
DOLAR EURO VE ALTIN NE KADAR OLDU?
Merkez Bankasının faiz kararının ardından güne 27,21 TL'den başlayan saat 16.30 itibarıyla dolar yüzde 5,2 düşüşle 25,75 TL'ye kadar geriledi.
Güne 29,70 TL seviyelerinden merhaba diyen euro kuru ise faiz kararı sonrası saat 16.30 itibarıyla yüzde 5,5'lik düşüşle 27,90 TL seviyesine çekildi.
Sabah saatlerinde 1681 TL seviyelerinden işlem gören gram altın ise saat 16.30 itibarıyla yüzde 4,6'lık bir düşüşle 1588 TL seviyesine düştü.
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