Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum! Düşüş yüzde 5’i aştı hepsi birden çakıldı

"FAİZ KARARI, TCMB'NİN ENFLASYONLA MÜCADELEDE NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

Analistler, söz konusu kararın seçim sonrası oluşturulan yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların devamı niteliğinde olduğunu aktararak, faiz kararının, TCMB'nin enflasyonla mücadelede ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini kaydetti.