ANLIK ALTIN FİYATLARI 2023 | 24 Ağustos altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. TCMB Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından politika faizi kararını açıkladı. PPK, ekonomi analistleri ve piyasa katılımcılarının öngördüğü doğrultuda bir adım atarak, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puanlık artışla yüzde 25'e çekti. Peki, faiz kararı sonrasıaltın düştü mü? İşte, haberin ayrıntıları...
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı, finansal piyasalarda döviz kuru ve altın fiyatları üzerinde hızlı bir hareketliliğe neden oldu. Özellikle dolar/TL kuru, TCMB'nin politika faizi kararının açıklanmasının ardından belirgin bir düşüş yaşadı. Peki, altın fiyatları düştü mü, kaç TL oldu? İşte, canlı altın kuru 2023!
MB FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Ağustos ayı olağan toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.
EURO VE ALTIN DA DÜŞTÜ
Fiz kararı öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 28,90'a kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679'dan 1.639'a düştü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 24 AĞUSTOS 2023
Altın ons alış fiyatı 1.921,71 dolar
Altın ons satış fiyatı 1.922,01 dolar
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı 1.681,08 TL
Gram atın satış fiyatı 1.681,37 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı 2.821,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 2.855,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.283,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.375,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı 5.658,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 5.709,00 TL
ATA ALTIN
Ata altın alış fiyatı 11.453,65 TL
Ata altın satış fiyatı 11.744,89 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.580,33 TL
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.595,17 TL
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