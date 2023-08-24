ANLIK ALTIN FİYATLARI 2023 | 24 Ağustos altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın...

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı, finansal piyasalarda döviz kuru ve altın fiyatları üzerinde hızlı bir hareketliliğe neden oldu. Özellikle dolar/TL kuru, TCMB'nin politika faizi kararının açıklanmasının ardından belirgin bir düşüş yaşadı. Peki, altın fiyatları düştü mü, kaç TL oldu? İşte, canlı altın kuru 2023!